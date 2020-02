Fiorentina-Milan, Cutrone: “Sarà bello incontrare i miei vecchi compagni”

NEWS MILAN – Patrick Cutrone, attaccante della Fiorentina, nell’intervista concessa a SportWeek, settimanale della Gazzetta dello Sport, ha parlato del Milan in vista della gara di questa sera al Franchi: “Giocare contro il Milan? Forse è meglio che succeda a Firenze, piuttosto che a San Siro. E’ una squadra a cui cui tengo ancora tantissimo. Sarà bello incontrare i miei vecchi compagni e i tifosi, che mi hanno sempre fatto sentire il loro affetto. Se chiederò la maglia a Ibrahimovic? Sarebbe bello. E’ Ibra, non c’è bisogno di dire altro”.

Sull'esperienza al Wolverhampton: "Dell'esperienza inglese non rinnego nulla. Mi ha fatto crescere come uomo e come calciatore, ma l'allenatore dei Wolves aveva il suo gruppo di fedelissimi e da quello non si discostava".

