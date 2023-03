Fiorentina-Milan, Brambati: “La Viola ha intrapreso la giusta strada”

Massimo Brambati, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al match tra Fiorentina e Milan

In vista di uno dei big match del 25° turno di Serie A tra Fiorentina e Milan , Massimo Brambati è intervenuto ai microfoni di TMW Radio. L'ex calciatore ha sottolineato come i padroni di casa finora abbiano deluso, ma da alcune giornate hanno intrapreso la giusta strada e possono essere un ostacolo pericoloso per il Diavolo. Di seguito le sue parole.

Le parole di Massimo Brambati su Fiorentina-Milan

"La Fiorentina ti può mettere in difficoltà. Se uscisse con un buon risultato, il Milan avrebbe bypassato un ostacolo difficile. A Firenze non è mai facile, la Viola finora ha deluso ma forse ha intrapreso la strada giusta ora. Sarà un ostacolo molto importante per il Milan, anche se continuo a dire che le squadre dietro al Napoli, Juventus compresa, sono in un ritardo che trovo esagerato e per questo mi hanno deluso". “Io come De Bruyne. E ai quarti il Milan”: l’onnipotenza di Calhanoglu