Fiorentina-Milan, Begovic: “L’umore è buono, siamo positivi”

FIORENTINA-MILAN – Tutto pronto allo stadio Artemio Franchi per l’inizio di Fiorentina-Milan: queste le parole di Asmir Begovic a Milan TV prima del match. “Sto bene, siamo in un buon momento ed è una grande sfida questa sera. Vogliamo avere un’altra grande gioia, l’umore è molto buono. Siamo molto positivi, vogliamo giocare al meglio per vincere oggi”, le dichiarazioni del portiere bosniaco.

Queste le formazioni ufficiali>>>

