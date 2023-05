Fiorentina, Commisso: “La burocrazia è la rovina dell’Italia”

Intervistato dai microfoni della Repubblica, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato dei problemi per la costruzione degli stadi in Italia: "Amo l’Italia, amo Firenze. Ma la burocrazia è la rovina di questo Paese. A Firenze ho provato a fare lo stadio nuovo ma non me lo hanno permesso. L’Europa ha poi bloccato i 55 milioni del Pnrr per la riqualificazione della zona attorno all’impianto che è valutato come monumento. L’America ti aiuta coi fondi pubblici, qui si mettono di mezzo l’Europa, il Governo, la Regione, il Comune, la Soprintendenza".