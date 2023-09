Fiorentina, Barone: “Amrabat voleva giocare solo in Inghilterra”

Intervistato dai microfoni di Dazn, prima della sfida con l' Inter , Joe Barone , dirigente della Fiorentina , ha parlato dell'ormai ex centrocampista Viola e accostato anche al mercato del Milan , Sofyan Amrabat . Secondo il direttore generale, infatti, il nazionale marocchino aveva il forte desiderio di giocare in Premier League . Ecco le parole di Barone .

"Amrabat voleva giocare in Inghilterra, abbiamo lavorato tanto e alla fine all'ultimo giorno abbiamo trovato l'accordo. Siamo contenti, abbiamo portato un giocatore che palleggia molto bene che noi avevamo nei nostri piani come Lopez. Abbiamo fatto un'ottimo lavoro".