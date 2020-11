Filippo Galli: “Il Milan sta tornando grande: trovata la formula magica”

Filippo Galli commenta il momento magico del Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Filippo Galli, ex difensore rossonero, ha commentato il momento del Milan ai microfoni di Sky Sport 24: “Quello che piace del Milan è la consapevolezza della propria forza che non va mai sopra le righe. Dà sempre l’impressione di sapere cosa fare in campo. E’ un Milan di qualità che sa proporre gioco, ma anche una squadra in cui tutti lottano l’uno per l’altro. Ieri nel secondo tempo, in occasione di una ripartenza del Napoli, mi ricordo di tre giocatori rossoneri che lo hanno rincorso per recuperare palla. Sono segnali importanti questi. Pioli ha dato uno stile di gioco da grande squadra, ma poi ci sono anche aspetti caratteriali e di attitudine importanti. Tutti stanno lavorando in sintonia al Milan. Il mix tra giovani e giocatori esperti è la cosa migliore. Il Milan ha trovato una sorta di formula magica. Ibrahimovic sa tirare fuori il meglio dai suoi compagni. Bisogna fare i complimenti al club rossonero perché sta riportando il Milan in alto”.

