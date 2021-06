Filippo Galli: “Donnarumma, mi dispiace. Locatelli ha sempre avuto qualità”

Filippo Galli, ex responsabile del settore giovanile del Milan, ha parlato di Gianluigi Donnarumma e Manuel Locatelli, prodotti del vivaio rossonero

Filippo Galli, ex responsabile del settore giovanile del Milan, ha parlato di Gianluigi Donnarumma e Manuel Locatelli, prodotti del vivaio rossonero. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di 'Tutti Convocati': De Zerbi ha aiutato Locatelli ad esprimersi al meglio, migliorato in fase difensiva, è sempre stato un giocatore di qualità che vedeva linee di passaggio che gli altri non vedevano. Tutti ora hanno scoperto Locatelli, ma Locatelli è merito di Locatelli".