Fifa, Infantino: “Superlega? Stiamo attenti a parlare di sanzioni” | News

Gianni Infantino, presidente della Fifa, ha rilasciato un'intervista ai microfoni dell'Equipe. In primo piano la Superlega

Gesto distensivo da parte della Fifa. Dopo le tante polemiche delle settimane scorsa sulla Superlega, è tornato a parlare Gianni Infantino. Il presidente della Fifa ha rilasciato alcune dichiarazioni all'Equipe: "La Superlega era un progetto inaccettabile, basato sulla rottura dei rapporti con le istituzioni calcistiche internazionali. Abbiamo sfiorato una scissione con conseguenze imprevedibili e negativi per il nostro sport. Anche nelle situazioni più delicate come queste, io sono per il dialogo e non per i conflitti. Dobbiamo evitare di parlare di guerra nel calcio, specialmente in un momento come questo in cui tutto il mondo è alle prese con una pandemia senza precedenti. Io non devo salvare i grandi club o i grandi campionati, devo pensare al bene di tutto il sistema calcio".