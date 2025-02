Kyle Walker, giocatore rossonero, ha parlato a 'RSI' al termine di Feyenoord-Milan, partita di andata dei playoff della Champions League 2024-2025 che si è svolta allo stadio 'de Kuip' di Rotterdam (Olanda). Il terzino inglese, che per la verità non è stato brillantissimo, ha analizzato la prestazione, spiegando però come la squadra debba essere orgogliosa per l'intero percorso fatto da diverse settimane a questa parte, da quando lui quindi è arrivato. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.