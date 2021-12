Ferri: “La perdita di Kjaer condiziona molto gli equilibri della difesa” | News

Riccardo Ferri, ex calciatore, durante un'intervista ha espresso il suo pensiero in merito all'infortunio di Simon Kjaer

Intervenuto ai microfoni di 'Stadio Aperto', trasmissione di 'TMW Radio', Riccardo Ferri ha parlato del Milan e di quanto perde con l'assenza di Simon Kjaer. Queste le sue parole. "Con Tomori è uno di quei due giocatori di cui il Milan non può privarsi, perché ti dà personalità e tranquillità al reparto. Qualche anno fa tra l'altro non era così completo, è migliorato in età avanzata. La perdita di Kjaer condiziona molto gli equilibri della difesa".