Ferrari: “Pensavo che Zaniolo andasse al Milan, sessione strana”

L'operatore di mercato Fabrizio Ferrari ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW in merito al trasferimento di Nicolò Zaniolo al Galatasaray , sostenendo come si aspettasse un passaggio dell'attaccante italiano al Milan . Ha inoltre aggiunto che la sessione invernale di calciomercato è stata strana e povera. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Fabrizio Ferrari su Nicolò Zaniolo

"È stato il mercato più povero degli ultimi anni, una sessione strana. Nessuno ha fatto dei movimenti che non erano necessari. Chi aveva bisogno di intervenire non ha avuto possibilità vedi il Milan. Su Zaniolo pensavo che dopo le forzature fatte ci sarebbe stato un epilogo comodo un po' per tutti. Credevo andasse al Milan. Evidentemente non si è trovata la quadra tra società".