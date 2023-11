Felipe Melo: “Inter favorita per lo Scudetto. Mi aspettavo di più dalla Roma”

"L’Inter è davanti. Mi sarei aspettato qualcosa in più dalla Roma, anche se resto un grande ammiratore di Mourinho, mentre la Juventus non è quella di 4-5 anni fa. Quest’anno Inzaghi ha tutto per vincere il titolo. Se tornassi indietro cosa non rifarei? A 40 anni sono più sereno, l’esperienza aiuta. Certo che non rifarei tutto, ma le scelte e i comportamenti sbagliati hanno contribuito a rendermi l’uomo che sono oggi. A livello calcistico, penso forse alla Juve: avrei potuto giocarmi meglio quella chance, ma è andata così. Sono felice di come siano andate le cose e lo sono della mia vita: ogni giorno provo a migliorare come padre, marito, amico e anche come calciatore. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Il Newcastle irrompe nella corsa al bomber Guirassy >>>