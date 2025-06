Fattori: “Chiesa? Fortissimo, ha qualità. La meta giusta per lui è Napoli”

L'allenatore ha poi concluso con un pensiero sulla Nazionale: "La Nazionale ha perso importanza. Ai nostri tempi era un premio. Oggi uno esordisce dopo essersi messo in evidenza per poche partite. Oggi ci giocano tutti. Come portare Pafundi sedicenne in Nazionale che non ha neanche giocato? Ci vuole rispetto per l'Italia, deve essere un punto di arrivo, dopo aver fatto un certo percorso".