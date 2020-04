Fassone: “San Siro? Meglio due stadi separati per Milan e Inter”

NEWS MILAN – Marco Fassone, ex amministratore delegato rossonero, nell’intervista rilasciata a Tuttosport, ha parlato del nuovo San Siro che Milan e Inter intendono costruire nei prossimi anni.

“Stadio in comune? “Nel periodo in cui sono stato amministratore delegato del Milan avevo portato avanti una strategia che era diversa perchè in quel momento ritenevamo, in accordo con il Comune, che Milano fosse la prima città italiana pronta ad avere due stadi di grandi dimensioni con tutta una serie di benefici per la città e per entrambi i club. E’ evidente che scegliere di costruire uno stadio condiviso permette invece ai due club di spendere di meno e pure questo ha una sua logica”.

Io invece ancora oggi penso che una società avrebbe dovuto rimanere a San Siro, che, con pochi accorgimenti legati alla riduzione della capienza, potrebbe essere ancora perfettamente funzionale – prosegue Fassone -. Questo mentre l'altra avrebbe dovuto costruirsi uno stadio nuovo, e Milano ha tre-quattro aree che si prestano benissimo in tal senso. Io, da amministratore, preferirei avere un mio stadio, di proprietà o in concessione, da non condividere però con nessuno".

