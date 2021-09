Faivre: “Volevo il Milan: non giocai a Strasburgo per precauzione”

Romain Faivre, fantasista del Brest corteggiato dal Milan nell'ultimo calciomercato, ha parlato a 'TeleFoot' di quanto successo in estate

Romain Faivre , classe 1998 , fantasista francese del Brest corteggiato dal Milan nell'ultimo calciomercato , ha rilasciato un'intervista ai microfoni di 'TeleFoot' spiegando cosa è successo in quei giorni in cui sembrava ad un passo dal vestire la maglia rossonera.

"Un club come il Milan che viene a cercarti, Paolo Maldini che ti chiama, fa sempre piacere, è lusinghiero. Avevo deciso con la mia famiglia e avevo preso la decisione di andare al Milan. Ho scelto di non giocare con lo Strasburgo per precauzione, non volevo compromettere il trasferimento in Italia. Penso che sia stato un errore ma abbiamo preso questa decisione, adesso ci siamo passati sopra e dobbiamo assumerci le nostre responsabilità".