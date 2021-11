Faivre: “Ho avuto dei contatti con il Milan, ma non sono ossessionato”

Romain Faivre, calciatore del Brest, è tornato a parlare del Milan dopo le dichiarazioni rilasciate solamente pochi giorni fa

"La mia intervista ha fatto molto rumore? Il mio obiettivo era parlare, presentarmi, parlare delle mie prestazioni, delle mie qualità e dei miei difetti. Quale giocatore del Brest non sarebbe lusingato dall'interesse del Milan? È logica. Ho avuto contatti con il club ma non sono ossessionato. Sono concentrato sul Brest, l'ho detto prima e cerco di dimostrarlo ogni fine settimana. Ho grandi obiettivi e ambizioni. Devo farlo passo dopo passo ed è per questo che sono più circondato. Ho un preparatore fisico, un preparatore mentale e un nutrizionista. Se vado in un altro club, che sia il Milan o altro, o anche se rimango al Brest, mi preparo solo per essere sopra gli altri. Faccio attenzione al mio fisico, alla mia dieta, al mio sonno. Aggiungo tutti questi piccoli dettagli che potrebbero farmi andare in una squadra come il Milan. I tifosi sono stati buoni con me, non mi hanno fischiato dopo il trasferimento fallito. E non voglio passare per questo giocatore che parla troppo. Sono un ragazzo semplice che si diverte a giocare a calcio e ha le stelle negli occhi quando i grandi club sono interessati".