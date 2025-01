Serie A – Fabregas: “Nico Paz? La caviglia si è girata, è molto gonfia”

Il Como deve fare a meno di Nico Paz a causa di un infortunio alla caviglia. Cesc Fàbregas ha commentato la situazione dopo la partita contro la Lazio , parlando sia a Dazn che in conferenza stampa, come riportato da Tmw. L'infortunio di Paz ha rappresentato un duro colpo per la squadra, che dovrà adattarsi in qualche modo nella sfida contro il Milan. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Non sembra bello, la caviglia si è girata e si è gonfiata tantissimo. Dispiace. Nico in questo momento non sta bene, la caviglia è molto gonfia e dovremo vedere nei prossimi giorni. Grandi complimenti a Dossena perché ha avuto la stessa cosa due giorni fa ma non abbiamo difensori e ha dovuto giocare per forza anche se era zoppo nel finale. Questa però è la squadra, c'è voglia di sacrificarsi per tutti i compagni".