Ex Milan, Vranckx conferma: “In estate contatti positivi con la Fiorentina”

Aster Vranckx, ex centrocampista del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ai contatti avuti con la Fiorentina

Aster Vranckx , ex centrocampista del Milan attualmente al Wolfsburg , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Het Laatste Nieuws', confermando i contatti positivo avuti in estate con la Fiorentina . Il belga ha anche spiegato quale fosse la sua reale intenzione e cioè quella di lasciare il club teutonico. Ecco le sue parole.

Ex Milan, le parole di Aster Vranckx

"La mia volontà era quella di lasciare il Wolfsburg. In estate con la Fiorentina ho avuto contatti più che positivi, mi sarei trovato bene lì. Avevo bisogno di spazio e fiducia per far vedere tutte le mie qualità". LEGGI ANCHE: Milan, si punta Carnesecchi dell'Atalanta >>>