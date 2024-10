Devis Vasquez è una delle rivelazioni di questa Serie A. Il portiere ex Milan, ora gioca all'Empoli, ancora imbattuto in campionato

Devis Vasquez è una delle rivelazioni di questo campionato. Il portiere, ex Milan e ora all'Empoli si è raccontato al magazine ufficiale di Lega Serie A. Il portiere colombiano sta sorprendendo per la sicurezza tra i pali, la reattività e la capacità di restare sempre in partita. L'Empoli ha tenuto 'la porta chiusa' anche contro Juventus e Fiorentina, oltre ad aver vinto contro la Roma. Ora si godono un bel posizionamento in classifica, 10 punti e zero sconfitte. Ecco le parole di Vasquez