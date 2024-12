Ex Milan, van der Vaart accusa van Basten: e Gullit lo difende così …

Ruud Gullit e Marco van Basten , ex calciatori del Milan , sono stati protagonisti di una discussione con Rafael van der Vaart negli studi di 'Ziggo Sport Rondo'. Quest'ultimo ha infatti accusato il 'Cigno di Utrecht' di aver presenziato alla festa del Diavolo e non dell' Ajax . A sua difesa è arrivato l'ex compagno in rossonero. Ecco, dunque, le loro parole.

Ex Milan, van Basten fa infuriare van der Vaart: la difesa di Gullit è da manuale

Rafael van der Vaart: "Posso dire una cosa? Qualcosa di negativo. Adoro Marco. Ma ai 125 anni dell'Ajax c'eravamo siamo tutti, ma lui no perché non ne ha voglia. Ed eccolo in campo per il Milan. Sono un po' deluso da te. La prossima volta devo chiamarti? È l'eroe di ogni attaccante dell'Ajax e non vuole essere presente al 125° anniversario dell'Ajax Penso che sia un peccato. L'Ajax esiste da 125 anni, ci sono tutti, ma non il mio grande idolo. E poi lo vedo in campo a Milano, il che secondo me è un peccato".