Ex Milan, Tonali sull’Italia: “Siamo delusi, ma il calcio è questo”

Sandro Tonali , ex centrocampista del Milan ora al Newcastle , ha parlato del pareggio per 1-1 dell'Italia contro la Macedonia . Ecco le sue parole rilasciate ai microfoni della Rai.

"Non il risultato che volevamo portare a casa, siamo delusi ma questo è il calcio, ora ripartiamo e rimbocchiamoci le mani perchè abbiamo una partita importante tra pochi giorni, non bisogna abbassare la testa, dobbiamo tornare ad essere l'Italia. Le occasioni le abbiamo avute tutta la partita, poi gli ultimi 15 minuti c'è stata la loro reazione e non siamo riusciti a gestire le poche occasioni che hanno creato, quel poco che abbiamo subito è bastato per pagarla".