Ex Milan, Thiago Silva: “Maldini? Era una cosa straordinaria” | News

Thiago Silva, difensore centrale del Chelsea, dopo la partita con il Porto ha parlato di Paolo Maldini, dirigente del Milan

Thiago Silva, difensore del Chelsea, ha parlato a Sky Sport al termine della partita di Champions League contro il Porto. Thiago Silva, si è soffermato a parlare anche di Paolo Maldini, suo ex compagno di squadra al Milan: "Gli ultimi sei mesi ho giocato con Maldini ed era una cosa straordinaria – ha dichiarato – lì ho capito dove sarei potuto arrivare se avessi lavorato come lui. “Ho 36 anni e sto in un top club, spero di seguire ancora la strada di Maldini". Intanto la nostra redazione ha intervistato in esclusiva l'avvocato Grassani. Ecco cosa ci ha detto.