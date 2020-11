Ex Milan, Thiago Silva: “Ho imparato molto da Maldini e Nesta” | News

Ultime Notizie Milan News: le parole di Thiago Silva

MILAN NEWS – Thiago Silva, calciatore del Chelsea e ex difensore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dal ritiro della nazionale brasiliana. Ecco cosa ha detto.

“Ho imparato molto in Italia. E’ una delle migliori scuole per un difensore. Ho avuto anche grandi compagni di squadra come Maldini e Nesta, con cui ho giocato per due anni. Ho imparato molto da loro. Il campionato francese è un po’ più fisico. Ora gioco in Premier League. Il ritmo di gioco è altissimo, molto diverso da Italia e Francia. Ho imparato in ogni campionato e lo uso per aiutare i giovani. Questa è la mia prima esperienza in Premier League. Spero di continuare a giocare bene e che il mio contratto venga rinnovato”. Pellegatti: “Calhanoglu? Situazione delicata” VAI ALLA NEWS>>>