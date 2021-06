Ex Milan, Suso: “Rimango al Siviglia. Speravo di andare agli Europei”

Jesus Suso, ex giocatore del Milan, ha parlato di presente e futuro tra Siviglia e Nazionale spagnola. Ecco le sue dichiarazioni

Renato Panno

Jesus Suso, ex giocatore del Milan, ha parlato di presente e futuro tra Siviglia e Nazionale spagnola. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate sul canale Twitch di Ibai Llanos su Twitch: "Offerte? Non che io sappia. Rimango qui di sicuro o almeno così credo. Non ci saranno problemi. Se non mi diranno di andarmene...".

Sul Siviglia: "Il Siviglia ha conquistato l'accesso alla Champions League per la seconda volta. Liga? Il nostro obiettivo non è quello dei grandi ma fino a cinque partite dalla fine, beh, eravamo lì. Abbiamo avuto una buona stagione. E ne siamo felici. Vorrei che arrivassero grandi giocatori perché in questo modo si può lottare con i migliori. Sai che i grandi si rafforzeranno per bene. Ora il Barcellona ha preso Aguero per esempio. In ogni caso la nostra forza aggiunta saranno i tifosi. Quello che vogliamo di più è che i tifosi tornino. È bello per il calciatore, perché dà al calcio un altro colore".

Sugli Europei: "La verità è che sto bene. Almeno adesso sono in vacanza. In Coppa e in Champions League abbiamo fatto bene. Abbiamo stabilito un record in Liga ed è stata una lunga stagione. Speravo di andare agli Europei, certo, però ripeto. Sono rimasto fuori e devo approfittare anche delle ferie per recuperare". Intanto il Milan è interessato a un giovane talento francese. Ecco cosa abbiamo scoperto.