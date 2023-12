Ex Milan, Stam: “Vi racconto come andò davvero contro il Liverpool…”

Ex Milan, Stam: "Non abbiamo mai sottovalutato il Liverpool"

"Penso che questo sia un po' il modo in cui i tifosi del Liverpool affrontano la storia dal tuo punto di vista. Non è così che ci siamo avvicinati. Abbiamo affrontato quella partita in modo molto professionale, come potresti pensare, con tutti i giocatori di quella squadra, tutte le abilità di quella squadra, tutti sanno esattamente cosa può succedere nel calcio. Quindi, se sei un giocatore giovane e stai guardando i fogli della squadra, allora puoi pensare che andrà bene, che li batterai. Ma un giocatore esperto che ha giocato così tanti anni ai massimi livelli non penserà di entrare in partita sottovalutando gli avversari. Quindi, l’incontro con il nostro allenatore, Carlo Ancelotti, non l’abbiamo mai fatto. Anche durante l'incontro ho sentito dei discorsi e questo mi dà davvero fastidio, la gente dice che all'intervallo stavamo già festeggiando e cose del genere. Riuscite ad immaginare giocatori di questo livello entrare in uno spogliatoio? Ok, sei in vantaggio di 3-0, ma pensi che festeggeremo?". LEGGI ANCHE:Youth League - Le pagelle di Newcastle-Milan secondo la nostra redazione >>>