Ex Milan, Simmelhack: “Lì devi tenere la bocca chiusa. Ma sono felice di …”

Ex Milan, Simmelhack rivela: "Senza alcuni compagni mi sarei sentito solo"

Sull'esperienza al Milan: "Funziona in modo completamente diverso laggiù. È una differenza enorme. Tutti i giocatori venivano caricati su autobus e portati al centro di allenamento, indipendentemente da dove vivessero. Avevamo uno staff enorme di 12-13 uomini solo per la squadra Under 19 e il nostro allenatore Ignazio Abate ha giocato più di 200 partite come difensore del club. Ad esempio, prima di tutte le partite abbiamo alloggiato in un hotel. Non l’abbiamo mai fatto nell’Under 19 in Danimarca. E lo è stato anche per le partite casalinghe. È stato molto speciale. E poi ce ne sono tanti altri che tengono d'occhio il campionato Under 19 rispetto a quanto avvenga in Danimarca".