Ex Milan, Simic: “Tremavo di fronte a Maldini. Maignan migliore al mondo. Leao …”

"Maldini è una leggenda. Mi parlava ogni due o tre giorni ed era premuroso" — Sul rapporto con Maldini: "Paolo Maldini mi ha portato al Milan. Parlavamo regolarmente, ogni due o tre giorni. È eccezionale! È molto premuroso, quindi spesso parlavamo più della famiglia, delle condizioni, di come mi sono adattato e ho affrontato la situazione. C'erano anche argomenti legati al calcio, ma gli italiani prestano molta attenzione a quei valori della famiglia. Tremavo quando mi sono trovato di fronte a lui per la prima volta. Pensavo di sognare! Tutti sanno che tipo di leggenda è. Non è necessario spiegare nulla".

"Maldini è sempre stato il mio modello, per la sua formidabile conoscenza, tecnica e spirito combattivo. Ho ammirato le sue capacità di leadership. Tuttavia, non è il solo in cima alla lista dei giocatori che ammiro, perché condivide quel posto speciale con Nemanja Vidic. La sua mentalità e il suo gioco impavido, indipendentemente dalla situazione, motivano tutti. È andato con la testa dove gli altri non osavano con il piede. Questa non è una frase, ma la verità quando si tratta di Nemanja. Inoltre, ho adorato Cristiano Ronaldo e la sua massima professionalità. Questo è il trio che mi ha influenzato di più".

Ex Milan, Simic: "Leao e Giroud i primi ad avermi fatto i complimenti per il gol" — Sull'esordio con il Milan: "È passato quasi un anno da allora... Il tempo vola ad una velocità incredibile. Inoltre per me era irreale aver esordito così giovane con la prima squadra del Milan, ma aver segnato il mio esordio in soli 17 minuti in campo... Ancora adesso spesso non riesco a crederci. Non so quale dei difensori sia riuscito a raggiungere i marcatori nella prima partita. C'erano attaccanti come Pato, ma per noi in difesa è stata dura. Sono orgoglioso! Tutti si chiedevano 'come ha fatto questo piccoletto a segnare un gol?' Onestamente non lo so neanche io".

"Ero assolutamente all'oscuro della situazione. Non ho sentito né visto nulla in quei momenti. Ho sentito tutti i miei compagni saltarmi addosso, ci sono stati abbracci e colpi in testa. Indescrivibile, come in un film. Pochi minuti dopo era l'intervallo. Ricordo di essere entrato nello spogliatoio. Ci togliamo le maglie, proviamo a riposarci e io tengo la testa bassa, guardando il pavimento. Tutti sono felici intorno a me. Rafael Leao è stato il primo ad avvicinarsi a me e chiedermi: "Sei consapevole di quello che hai appena fatto?". Non posso descriverti quei momenti. Ben presto anche Olivier Giroud mi parlò: 'Carlo, non ci posso credere!'".

"Pioli avrebbe voluto rivolgersi a noi, ma allora in pochi lo hanno ascoltato. Tutti mi sorridevano. Sapevano quanto duramente avevo lottato per questo, quanto duramente avevo lavorato. Avrei dovuto esordire prima, ma per un insieme di circostanze l'allenatore ha preso decisioni diverse. Kjaer e Florenzi mi hanno abbracciato e baciato. Tutta la squadra ha gioito con me, ma già prima mi ha sempre incoraggiato e mi ha detto che sarebbe arrivato il mio momento".

"Maignan è il migliore al mondo. Jovic mi ha insegnato tanto" — Su Rade Krunic e Luka Jovic: "Rade Krunić mi ha accolto nel mio primo anno e mi ha aiutato molto ad adattarmi e ad integrarmi. Era sempre lì per me, e poi è arrivato Luka Jović. Ho passato l'intera giornata con lui il secondo anno. Mi ha aiutato ogni giorno. Ho imparato molto da lui in allenamento. Mi ha insegnato come posizionarmi quando mi attacca, come rendergli le cose difficili, perché giocavamo costantemente l'uno contro l'altro. Sicuramente tornerà a giocare bene e continuerà a segnare reti. Gli attaccanti hanno un periodo in cui la palla non entra in porta. Non lo farà, non lo farà, ma Luka è straordinario. E' un grande attaccante pronto alla lunga distanza. Ha qualità mondiale. Chiunque capisca il calcio può vedere che tipo di giocatore è".

Su Mike Maignan: "Mike Maignan è il migliore al mondo ai miei occhi. Non ho mai visto un portiere così in vita mia. Come sa quell'uomo con la palla tra i piedi, come si difende bene... È fatalista! Molti ragazzi mi hanno influenzato, ma sceglierei sicuramente Theo Hernandez, Maignan, Kiaer, Giroud e Rafael Leao. Giocatori irreali, proprio come Christian Pulisic. Cosa ci fa quell'uomo a Milano adesso... Classe! Prima li conoscevo solo dalla televisione, poi sono entrato a far parte della loro squadra. Un grande risultato".