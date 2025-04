Sul 6-0 nel derby contro l'Inter: "Quella partita fu un po' strana, perché noi vivevamo un momento delicato. Mi ricordo che l'allenatore era Cesare Maldini, dopo l'esonero di Terim. Per fortuna abbiamo avuto quel grandissimo risultato. Era una di quelle partite in cui tutto va bene, la serata perfetta. Noi facemmo la nostra partita, ma non eravamo fortissimi. Quei 90 minuti furono molto positivi per noi, per loro meno".