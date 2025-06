Ex Milan, Rui Costa: “Joao Felix? Distante per cifre e contratti”

Praticamente messo alla porta da chiunque, Joao Felix si trova in un vicolo cieco, con un ingaggio pesante e una valutazione che rischia di crollare. Eppure, in questo scenario a dir poco buio, si profila una luce in fondo al tunnel: il Benfica.

Il "No" di Rui Costa: ecco perché Joao Felix non tornerà al Benfica — Il presidente delle Aquile, Rui Costa, ex Milan, ha commentato apertamente un possibile ritorno dell'attaccante al club che lo ha lanciato nel grande calcio: "Ogni anno mi viene posta questa domanda. Se fosse possibile far tornare giocatori cresciuti nella nostra formazione, che hanno la qualità e lo spessore di un calciatore come João, lo vorremmo tutti, tutti i tifosi del Benfica lo vorrebbero"

Ha poi aggiunto: "Ma dobbiamo capire due cose. I giocatori non sono liberi, hanno contratti molto alti con i rispettivi club e valori di trasferimento molto elevati. I costi, sia per quanto riguarda i trasferimenti sia per gli stipendi, sono molto alti e questa parte va rispettata. Il Benfica vuole tutti i grandi giocatori. João è un eccellente calciatore. Ma dal dire questo al riuscire a riportarlo da noi c’è una grande distanza, e non posso anticipare molto più di così. Non c’è alcun avvicinamento che mi faccia pensare che sia possibile"