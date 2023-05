Ex Milan, Reina: “Peccato non aver vinto lo Scudetto con il Napoli”

Pepe Reina, ex portiere del Milan, ha rilasciato alcine dichiarazioni in merito allo Scudetto conquistato dal Napoli

Le parole di Pepe Reina sullo Scudetto del Napoli

"Con grande gioia. Peccato che non siamo riusciti a vincerlo noi, perché sarebbe stata la vittoria più importante della nostra carriera, visto che vincere un campionato a Napoli è diverso da vincerlo in qualsiasi altra parte del mondo. Mi congratulo con loro e spero che non il prossimo non arrivi tra altri 30 anni".