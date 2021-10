Ex Milan – Poli: “E’ stato un onore aver indossato la maglia rossonera”

Andrea Poli, ex centrocampista rossonero, ha rilasciato delle parole in vista dell'imminente partita di campionato tra Bologna e Milan

Più di 100 partite sia con la maglia del Milan che con quella del Bologna per Andrea Poli, oggi centrocampista della squadra turca Antalyaspor. Il classe 1989 è intervenuto sul canale Twitch del Diavolo a pochi giorni dalla sfida tra le sue due ex squadre. Queste le parole di Poli. "Sono stati quattro anni complicati. Abbiamo cambiato sei allenatori in quattro anni, di cui tre erano alla prima esperienza. E' stato il periodo più difficile dell'era Berlusconi, ma non è un rammarico. E' stato un grande onore poter indossare, da tifoso milanista, la maglia del Milan per più di centro partite".