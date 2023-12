Quagliarella e l’aneddoto su Pirlo: “Si arrabbiava molto quando…”

Fabio Quagliarella, ex giocatore di Sampdoria e Juventus, ha svelato un aneddoto riguardante l'ex Milan Andrea Pirlo

Fabio Quagliarella , ex attaccante tra le altre di Juventus e Sampdoria , è stato ospite nella serata di ieri a Sky Calcio Club e ha raccontato un curioso aneddoto riguardante Andrea Pirlo , ex Milan suo compagno alla Vecchia Signora.

L'ex calciatore, da poco ritiratosi, ha detto: "Al primo allenamento Lichtsteiner partiva e urlava per avere il pallone, Andrea gli disse di pensare a correre che gli sarebbe comunque arrivata, anche perché parlare troppo favoriva gli avversari. Poi c'è da dire che Pirlo si arrabbiava molto quando non gli davi la palla, gli dicevi 'Andrea, hai uno o due giocatori che ti marcano, non te la posso dare', ma rispondeva: 'Tu dammela, il problema è degli altri'. Questo era Pirlo".