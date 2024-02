Ex Milan, Papin: “Gullit costruito in laboratorio. Baresi da Pallone d’Oro”

Su Paolo Maldini: “Il giocatore più impressionante della mia carriera: al 200% in allenamento come in partita, sempre. Mix di eleganza e classe, mi ha pure fatto segnare qualche gol. Oggi sarebbe il difensore ideale per Guardiola”.

Su Marcel Desailly: “Con lui accanto ci sentivamo tutti più sicuri. Trasmetteva fiducia e garantiva equilibrio. Un guardiano fenomenale”,

Su Ruud Gullit: “Ragazzo solare, simpatico e divertente. Strapotere fisico e tecnica: pareva costruito in laboratorio”.

Su Marco Van Basten: "Ho scelto il Milan perché volevo giocare con lui, il numero 9 perfetto. Attaccante totale".

