Ex Milan – Oddo: “Futuro al Padova? Non ho ancora sentito la dirigenza”

Dopo l'amarezza per non aver raggiunto la promozione in Serie B, in casa Padova c'è un po' di incertezza per quanto riguarda la prossima stagione. A partire dal suo allenatore Massimo Oddo, che si è detto non proprio sicuro di restare sulla panchina biancorossa. L'ex Milan ha dichiarato di non aver ancora sentito la dirigenza e che non sa nulla sul suo futuro. Queste le parole rilasciate a 'Radio Incontro Olympia'.