Ex Milan – Mastour: “Reggina, mi hai fatto sentire importante”

MILAN NEWS – Hachim Mastour, classe 1998, fantasista italo-marocchino che giocava nel Milan Primavera qualche stagione fa, ha militato quest’anno nella Reggina, compagine calabrese neo-promossa in Serie B. Intervistato da ‘PianetaSerieB.com‘, Mastour ha raccontato l’avventura vissuta finora in amaranto.

“Non appena sono arrivato qui ho avvertito vibrazioni diverse, la Serie C stava stretta a questa piazza ed era palese sotto ogni aspetto. Mi sono trovato davvero benissimo, non vedo l’ora di tornare a Reggio Calabria per iniziare la nuova stagione. Sin dal primo giorno ho subito recepito la fiducia del direttore sportivo Massimo Taibi e del Presidente Luca Gallo, sentirsi importante in un progetto simile è fondamentale soprattutto per un giovane”, ha esordito Mastour.

“Nel corso della stagione, inoltre, ho avuto modo di conoscere e apprezzare il mister Domenico Toscano che mi ha accolto magnificamente e agevolato il mio inserimento nel gruppo. Ho imparato tanto da lui sia sotto l’aspetto tattico sia sotto quello del sacrificio. È davvero un grande allenatore – ha concluso Mastour – Ho vissuto momenti belli, altri difficili, ho fatto sacrifici e ci sono state occasioni in cui tornavo a casa e piangevo. So di non poter piacere a tutti, ma ho cercato sempre di far prevalere il sorriso e continuerò a lottare per realizzare i miei sogni. Al calcio non chiedo nulla, mi regala già emozioni uniche e non posso che ringraziarlo”. RALF RANGNICK AL MILAN? LEGGI QUI L’OPINIONE DI ARRIGO SACCHI >>>