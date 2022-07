Ex Milan, José Mauri: “In MLS tutto più freddo, voglio tornare in Italia”

José Mauri, ex centrocampista di Milan, Parma ed Empoli tra le altre, ha espresso il suo desiderio di tornare in Italia e di lasciare la MLS

Carmelo Barillà

José Mauri, ex centrocampista di Milan, Parma ed Empoli tra le altre, ha espresso il suo desiderio di tornare in Italia e di lasciare la MLS. Queste le sue dichiarazioni in un'intervista a GianlucaDiMarzio.com: "L’idea è tornare in Europa, meglio se in Italia perché è un campionato che conosco e dove sono cresciuto. Ho parlato con un paio di club tempo fa, ma non sapevano ancora quale categoria avrebbero fatto quest’anno. Io prima di tutto voglio tornare ad essere calciatore e sono molto motivato. Mi sento pronto. La Serie B sarebbe un’esperienza da vivere, poi ci sono grandi squadre quest’anno".

La MLS non lo affascina più: "Mi parlavano di un campionato in un modo e invece si è rivelato tutt’altra roba: non sono passionali, ero abituato all’Italia o all’Argentina dove si vive il calcio con passione - spiega José Mauri - . Era tutto più freddo e non mi sono mai sentito un calciatore, avevo perso quel fuoco che avevo: i soldi sono importanti, ma sentirsi giocatore lo è di più. Magari come strutture e ingaggi sono pronti, ma il contesto non è paragonabile. Il campionato non è male, ci sono giocatori forti: loro tre poi vivono in un’altra città e per degli italiani magari può essere un’esperienza positiva. Io sono andato in una città che non ha praticamente nulla di turistico. Sono arrivato con una motivazione e poi invece mi sembrava che stessi lì a lavorare: se perdevi o vincevi una partita era lo stesso".

José Mauri è svincolato: "Mi alleno da solo da aprile, da quando ho lasciato gli Stati Uniti. Ho detto al Mister che non avevo nulla da fare lì, ho salutato tutti e me ne sono andato. Poi qualche giorno di vacanza e sono tornato in Argentina ad allenarmi: 5 giorni a settimana, la mattina in palestra, il pomeriggio in campo. Sono seguito da un preparatore personale e ogni tanto mi alleno con la piccola squadra del paese, lo Sportivo". Per José Mauri si è parlato di Palermo nelle scorse settimane.