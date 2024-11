Ex Milan, Jankulovski: “Leao è un fenomeno, ma oggi manca un leader”

Ecco le sue parole: "Leao è un fenomeno, ma per esserlo completamente deve dimostrarlo in tutte le partite e circostanze, a lui un po' manca questa cosa. Nel nostro Milan c’era chi teneva tutti per mano, e mi sembra che oggi al Milan manchi proprio un leader. Adesso non ci sono Ibrahimovic o Giroud in campo, quindi manca chi guida la squadra. Alla mia epoca a sinistra ti giravi e c’era Maldini e a destra Costacurta. L’episodio del cooling break, ad esempio, prima non sarebbe mai successo, è il problema dell’intera gestione. Anche Theo è fortissimo e di certo non è facile essere titolare della Nazionale francese”.