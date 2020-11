Ex Milan, il ct del Perù: “Lapadula goleador, ma quante aspettative” / News

Il ct del Perù sull’ex Milan Lapadula

ULTIME NOTIZIE NEWS CALCIO – Julio Cesar Uribe, allenatore del Perù, ha parlato del debutto in nazionale dell’ex Milan Gianluca Lapadula. Le sue dichiarazioni ai microfoni di ‘TuttoMercatoWeb’: “Gianluca è un goleador, ha il gol nel sangue e spero ovviamente che possa portare tanta allegria e gioia ai tifosi peruviani. Ci ha colpiti molto il suo amore per il nostro Paese, è stato bello vederlo esordire con la Blanquirroja ieri sera”.

Sulle aspettative su di lui

“Sì, media e tifosi lo hanno accolto con grandissimo entusiasmo fin dal suo arrivo qui. Per questo dico che forse si sono create delle aspettative un po’ smisurate nei suoi confronti, che non sarà facile poi andare a confermare sul campo. Chiaramente ci auguriamo tutti però che Lapadula possa mostrare anche col Perù le qualità in area rivale che ha fatto già vedere in un campionato super competitivo come la Serie A”.

