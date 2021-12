Ex Milan – Higuain: ‘Stavo per lasciare il calcio, ho continuato per mia madre’

Gonzalo Higuain, ex attaccante del Milan tra le tante, ha rilasciato delle dichiarazioni importanti sul suo recente passato

Sulle difficoltà in famiglia: "Sono tornato in Argentina e ho detto a mia madre che non sarei ripartito finché lei non fosse guarita. Ho combattuto per lei, ma mi ha detto che così sarebbe morta prima perché mi avrebbe visto lasciare ciò che amavo. Stavo per lasciare il calcio, ma ho continuato a giocare per lei. Quando è scoppiata la pandemia ed ero in Argentina non volevo tornare alla Juventus, perché mi sembrava un'aberrazione che si continuasse a giocare nonostante i tanti morti. Nel calcio se ne fregano della vita delle persone, ci hanno fatto giocare per tenere occupata la testa delle persone che erano chiuse in casa. Non volevo tornare e sono stato criticato da destra e sinistra, ma era quello che sentivo".