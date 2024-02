Galliani: “Ibrahimovic onesto, leale, un uomo che più generoso non si può”

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza ed ex dirigente del Milan per oltre 30 anni, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, proprio a poche ore dallo scontro in campionato tra brianzoli e rossoneri dell'U-Power Stadium. Per l'occasione, Galliani ha parlato dell'effetto che gli farà ritrovare Zlatan Ibrahimovic, che lui portò al Milan da calciatore nel 2010, per la prima volta da avversario e, per di più, in una veste 'diversa', quella di consulente di RedBird per il club milanista.