Ex Milan, Galli: “Donnarumma? Per arrivare al livello di Zoff e Buffon …”

Ex Milan, Galli: "A Donnarumma farebbe bene un po' di sana rivalità"

Su Donnarumma: "Forse un po' di sana rivalità può far bene a Donnarumma. Se avesse una concorrenza agguerrita, probabilmente la superficialità la metterebbe da parte e la concentrazione si alzerebbe ancora di più. Donnarumma e Vicario sono la fotografia di chi ha avuto davanti a sé un'autostrada come il primo e di chi ha dovuto fare la Via Crucis come il secondo. È partito riserva, qualche presenza a Cagliari, la serie B e la Serie A a Empoli e quindi l'esplosione. Alternanza in nazionale? Può darsi. Spalletti deve tutelare inizialmente Donnarumma, ma non si possono tarpare le ali a chi sta esplodendo come Vicario".