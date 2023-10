Galli: “Con il vero Tomori, non ce n’è per nessuno. Maignan è unico”

Su Tomori, tornato ai livelli dell'anno dello Scudetto: «Tomori continua a crescere. In campo ha raggiunto quella consapevolezza che lo ha reso un giocatore fondamentale per il Milan e per il suo allenatore. Questa fiducia lo ha aiutato e lo aiuta a migliorarsi gara dopo gara. Ma la sua forza è che è riuscito, nelle difficoltà, ad aiutarsi anche da solo. Merito della sua personalità. Ora là dietro è diventato un leader insostituibile …»

Sui paragoni tra Tomori e qualche difensore del passato al quale può assomigliare: «Tomori deve fare Tomori. E nel momento in cui Fikayo in campo fa il vero Tomori, non ce n’è per nessuno».

Galli su dove può ancora migliorare Tomori: «A volte ha questa irruenza nell’andare ad attaccare in avanti che se da un lato è un pregio, dall’altra deve imparare a saper gestire perché può costargli qualche cartellino. Ma questo lo sa anche lui. All’Olimpico contro la Roma è stato espulso e sicuramente poteva gestire meglio questa sua aggressività. Quella aggressività però che allo stesso tempo lo rende unico».

Galli: "Milan, Theo e Leão sono una coppia incredibile" — Su Thiaw: «Malick è un giocatore molto attento, chirurgico negli interventi. Non è quasi mai falloso. Cerca sempre l’anticipo. Un giocatore pulito. Un giocatore giovane che ha ancora tanti margini di miglioramento. E poi mi piace tanto la sua serenità nell’affrontare la partita».

Su Theo Hernández cresciuto nella fase difensiva: «È stata una richiesta esplicita di Stefano Pioli. Bisogna saper guardare anche indietro, pensare anche alla fase difensiva oggi. E lui da campione l’ha fatto. Poi si sa quando parte in avanti lui è devastante e con Rafael Leão forma una coppia incredibile …».

Sulle difficoltà di inizio stagione di Davide Calabria: «Sicuramente qualche guaio fisico gli ha creato qualche problema, poi ha avuto la sfortuna di trovare dalla sua parte di campo qualche giocatore di grande qualità, di una velocità impressionante. Ma alla fine secondo me se l’è sempre cavata bene».

Infine, Galli su Mike Maignan. «Un difensore aggiunto ma anche un costruttore di gioco. Chi ce l’ha uno come Mike?». Krunic, rinnovo vicino: le cifre del nuovo contratto >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.