Ex Milan, Essien: “Allenatore? Ho imparato da Mourinho e Ancelotti”

Sull'esperienza al Nordsjaelland: "Conosco il fondatore, Tom Vernon, da molto tempo, da quando avevo 17 o 18 anni. Sono sempre rimasto in contatto con lui e lui ha seguito la mia carriera calcistica. Quando ho smesso di giocare, mi ha semplicemente scritto un messaggio e mi ha detto: 'Cosa stai facendo?' Ho detto, 'Penso di aver finito di giocare.' E lui ha detto, 'OK, forse dovresti venire a dare un'occhiata in giro.' Mi ha raccontato tutto il progetto. Sono venuto ed era un bell'ambiente. Quindi ho detto, 'Sì, mi piacerebbe lavorare qui.' Adoro il modo in cui qui fanno crescere i loro ragazzi, dando loro l'opportunità di sperimentare il calcio professionistico. Questo è uno dei motivi per cui ho scelto di essere qui. È più tranquillo; l'ambiente è molto bello e molto sano. Tutti sono pronti ad aiutarti quando ne hai bisogno".

Sul futuro: "Non sto pensando di diventare un capo allenatore. Non ancora. Ma quando ci arriverò, svilupperò il mio stile di gioco attorno al modello di ciò che stiamo facendo qui. Ho ancora qualche anno davanti. Vediamo. Forse ci arriverò. Quando giocavo, non avrei mai pensato di lanciarmi in questo viaggio. Ma arrivando alla fine della mia carriera, un giorno ho pensato: 'Ho fatto football per tutta la vita e penso che sia ciò che so fare meglio. Dovrei iniziare a fare qualcosa solo per mantenere la mia routine. Volevo anche acquisire idee e strategie su come essere un allenatore, imparare come essere un allenatore. Ecco come è nato tutto. E anche perché amo il gioco. Sarò sempre dentro e intorno al gioco".