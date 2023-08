Ex Milan, Donadoni: “Stimolato dall’idea di guidare l’Italia Femminile”

Roberto Donadoni , ex calciatore del Milan , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', soffermandosi in modo particolare sulla possibilità di guidare l' Italia Femminile . Secondo i rumors sarebbe infatti lui il favorito come prossimo CT delle azzurre dopo le dimissioni di Milena Bertoli ni. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Roberto Donadoni

"Onestamente non ci avrei mai pensato a una soluzione del genere. Ma sarei bugiardo se dicessi che non sia stimolato dal progetto. Nell’ambito femminile c’è un movimento con grande voglia di crescita e una spinta a migliorarsi. Se tutte le componenti andranno in questa direzione sono disponibile a discuterne". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, due nuove idee per attacco e difesa >>>