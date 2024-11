Ex Milan, Donadoni: “Ancelotti? Non mi sorprendo più. Maldini all’Inter …”

Sulla lotta Scudetto: "Non credo sia un duello così ristretto. Il Napoli, malgrado l'ottima posizione, non ha ancora dimostrato di avere un gioco così sfavillante e che possa dare garanzia. Vero è anche che vincere senza fare grandi prestazioni è un segnale positivo. L'Inter si è un po' risparmiata in coppa, mi auguro domenica sia una bella partita".

Sul possibile esonero di Carlo Ancelotti: "Ormai non ci si può più sorprendere di queste cose, so bene cosa significa la vita dell'allenatore, soprattutto sulla stampa, quindi non darei troppo ascolto".

Su Daniel Maldini: "Già da quando era più giovane sentivo commenti positivi nei suoi confronti, il fatto che ci sia un altro Maldini che si è affacciato in Nazionale credo sia meraviglioso. Sono felice per papà Paolo e per suo figlio".

Se vederlo all'Inter sarebbe particolare? "Non mi sembra che oggi ci si guardi troppo, certe cose significavano qualcosa fino a 15-20 anni fa ma oggi si sono completamente perse". LEGGI ANCHE: Milan, Baresi a tutto tondo: “Camarda, Berlusconi e il Totonero: vi dico tutto”