Ex Milan, Deulofeu: “Meglio titolare al Watford che in panchina al Barcellona”

EX MILAN – Gerard Deulofeu ha vestito egregiamente la maglia del Milan da gennaio a giugno 2017, in prestito dal Barcellona. In rossonero lo spagnolo ha collezionato 18 presenze complessive totalizzando 4 gol e 3 assist ma, nonostante i numeri, non venne riscattato. Dopo un anno non fortunato in blaugrana, Deulofeu venne definitivamente ceduto al Watford, suo attuale club di appartenenza. L’esterno d’attacco, ai microfoni di ‘beIN Sports‘, ha dimostrato di avere le idee chiare sul suo presente e passato, rilasciando queste dichiarazioni:

“Non mi piace stare in panchina, io voglio giocare per essere felice. Posso essere molto più sereno al Watford come titolare piuttosto che al Barcellona come riserva. Sono orgoglioso di essere cresciuto nel club blaugrana, ho imparato molto, ma tutti sanno che in prima squadra le cose non sono andate al meglio”.

