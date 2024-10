Daniel Maldini, ex calciatore del Milan, oggi in forza al Monza, nella giornata di lunedì 14 ottobre ha fatto il suo esordio con la maglia della Nazionale dell'Italia. In quello stesso stadio, papà Paolo, presente per altro in tribuna, aveva debuttato in Serie A con l'Udinese. Il classe 2001 è stato intervistato da 'Vivo Azzurro TV', canale ufficiale della selezione del Bel Paese. Tanti i temi toccati, dalla coincidenza con il padre fino alla prestazione contro Israele. Ecco, dunque, tutte le sue parole in merito.