Milan, Capello sicuro: “Con tanti uno contro uno ti esponi al rischio”

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola del delicato momento dei rossoneri di Stefano Pioli. Interrogato sullo stato di salute della difesa rossonera, crollata sotto i colpi di Kylian Mbappé (e non soltanto) in occasione di PSG-Milan 3-0 di Champions League, Capello ha risposto quanto segue.