Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha parlato di sinistra-dipendenza per i rossoneri con Theo Hernández e Rafael Leao. Le dichiarazioni

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola del delicato momento dei rossoneri di Stefano Pioli. Olivier Giroud e Rafael Leao non segnano rispettivamente da due mesi e un mese: pesa, dunque, non aver preso un altro attaccante nell'ultimo calciomercato estivo? Capello ha risposto quanto segue.