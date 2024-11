Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha parlato anche dei rossoneri di Paulo Fonseca a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola

Napoli primo con 26 punti . Poi Atalanta , Fiorentina , Inter e Lazio a 25 . Quindi la Juventus con 24 . Ben sei squadre nell'arco di appena due lunghezze in vetta alla classifica della Serie A 2024-2025 e Fabio Capello , a 'La Gazzetta dello Sport' di oggi in edicola, ne ha parlato come serie contendenti allo Scudetto .

Dietro le 'magnifiche sei', poi, arranca il Milan di Paulo Fonseca che, in 11 partite disputate (una in meno degli avversari), ha conquistato appena 18 punti, frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte e divide il 7° posto in graduatoria con il Bologna, proprio la squadra che dovrà affrontare - in trasferta - nel recupero del prossimo febbraio 2025.